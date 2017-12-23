Cinsel istismara 4.5 yıl hapis

Ülkede gittikçe artış gösteren cinsel istismar suçlarına karşı yargı müsamaha göstermedi. Paşaköy’de 2016 yılı Mayıs ayı içerisinde bir markette 12 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan Önder Özengil, dört yıl altı ay hapse mahkum edildi. Davanın kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti Başkanı Fadıl Aksun, çocukların bu tip cinsel istismar teşkil eden fiillerin ruhlarında kalıcı etki yapabileceği belirterek, ruhen sağlıklı bir birey olarak yetişme haklarını elinden alanlara mahkemenin hoş görüyle yaklaşmasının mümkün olmadığını ifade etti

Gamze PİR BAYKUR

Paşaköy’de faaliyet gösteren bir markette 2016 yılı Mayıs ayı içerisinde 12 yaşındaki küçük kızın kalçalarını 2 kez sıkmak suretiyle cinsel istismarda bulunan sanık Önder Özengil hakkındaki karar dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açıklandı. “Çocuklara karşı cinsel istismar” davasından yargılanarak suçlu bulunan sanık Özengil 4 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Sanık Önder Özengil 9 Mayıs 2016 tarihinde Paşaköy’de faaliyet gösteren bir markette, kardeşi ile alışveriş için konu markete gelerek buzluk bölümünde dondurma bakan 12 yaşındaki müşteki kızın kalçalarını elleyerek cinsel istismarda bulunduktan sonra biraların olduğu buzluğun yanına gitmişti. Kalçasının ellendiğini fark eden müşteki ise etrafına bakarak yanlışlık olduğunu düşünmüştü. Sanık sonrasında buzluktan bir şişe bira almış ve yine dondurma buzluğunun önünde duran müşteki kızın arkasına yanaşmıştı. Ancak o sırada karşısında marketin işletmecisini görerek herhangi bir hareket yapmadan biraların bulunduğu buzluğun yanına geri giden sanık, market işletmecisinin oradan ayrıldığını görmesi üzerine tekrardan müştekinin arkasına geçerek yine müştekinin kalçasını sıkmak suretiyle cinsel saldırı ve cinsel istismarda bulunduktan oradan ayrıldı. Müşteki kız ise eve giderek ilk şikayeti babaannesine yapmış ve polise şikayet edilmişti. Şikayet üzerine soruşturma başlatan polis ise konu markete gitmiş ve sanığın müştekinin kalçalarını sıktığını ve olayın da kameralar tarafından kaydedildiği tespit etmişti.

Davanın kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyet Başkanı Fadıl Aksun, sanık Önder Özengil’i aleyhine getirilen davadan suçlu bulunarak mahkum ettiklerini açıkladı. Sanık tarafından işlenen suçun 12 yaşındaki bir kız çocuğuna karşı işlendiğini belirten Aksun, çocuk haklarına dair uluslararası sözleşmenin 34. maddesine göre devletlerin çocuğu her türlü cinsel sömürüye ve cinsel suistimale karşı korumak zorunda olduğunu vurguladı. Aksun, doğaları gereği devletin koruması altında olan çocukların cinsel suçlara karşı koruma gerekliliğinin sonucu olarak “Cinsel saldırı”, “Çocuğa cinsel saldırı” ve “Çocuğa cinsel istismar” suçları 2014 yılında ceza yasasına eklendiğini belirterek, yasa koyucunun “Çocuğun cinsel istismarı” suçu için 6 yıla kadar hapislik cezası öngördüğüne dikkatleri çekti. Aksun, bu fiillerin suç kapsamına alınmasıyla korunmak istenen temel yararın çocukların sağlıklı gelişimini güvenceye alarak toplumun geleceğinin sağlıklı bireylerden oluşmasını güvence altına almak olduğunu da vurguladı.

“KÜÇÜK MAĞDURLARIN RUH SAĞLIĞINI CİDDİ ŞEKİLDE ETKİLEYEBİLİR...”

Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyet Başkanı Fadıl Aksun, sanık Önder Özengil’in birinci fiilinden sonra yer değiştirdiğini, ikinci hamlesini yapacağı sırada ise market işletmecisini görmesi üzerine durakladığını ve işletmecinin olay yerinden ayrılmasından sonra müştekinin kalçasını ikinci kez sıktığını anımsatarak, sanığın yaptığı hareketin yanlış ve gizlenmesi gerektiği fiiller oduğunun farkında olduğunun görüldüğünü söyledi. İstismar teşkil eden fiillerin mağdurlar üzerinde gözle görülür fiziki bir zararı olmasa da küçük mağdurların ruh sağlığını ciddi şekilde etkileyebileceğini belirten Aksun, sanığın yaptığı fiil ile küçücük bir bedeni cinsel hazzı için obje haline getirdiğini açıkladı. Aksun, çocukların bu tip cinsel istismar teşkil eden fiillerin ruhlarında kalıcı etki yapabileceği belirterek, ruhen sağlıklı bir birey olarak yetişme haklarını elinden alanlara mahkemenin hoş görüyle yaklaşmasının mümkün olmadığını ifade etti. Çocukların ruh sağlığını bozmaya ve onların bedenlerini cinsel dürtüleri için kullanan sanık gibi kişileri toplumdan uzak tutmanın mahkemenin ceza takdir ederken değerlendireceği en önemli faktör olduğuna değinen Aksun, bu tür suçları işlemeye tenezzül eden kişileri caydırmak ve bu tür suçların yaygınlaşmasını engellemek için kamu menfaati prensiplerine ağırlık verilmesi gerektiğini belirtti. Aksun, sanık Özengil’e verilecek en uygun ve adil cezanın uzun süreli bir hapis cezası olduğuna karar verdiklerini belirterek, sanığı 4 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum ettiğini açıkladı.