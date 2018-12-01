Cinsel içerikli fotoğrafları dağıttı

Whatsapp üzerinden görüntülü konuşmaya yaptığı bir kadının cinsel içerikli fotoğraflarını çekerek, söz konusu fotoğrafları kadının eşi, akrabaları ve arkadaşlarına yollayan Salih Saygılı tutuklandı

Gamze PİR BAYKUR

KKTC’de turist olarak bulunan ve Alaniçi köyünde eşi ve çocuğuyla yaşayan Salih Saygılı, “Whatsapp” üzerinden konuştuğu bir bayanın cinsel içerikli görüntülerini telefonuna kaydederek konu bayanın eşi, akrabaları ve arkadaşlarına yolladığı gerekçesiyle tutuklandı. “Özel hayatın gizliliğini ihlal etme” suçlamasıyla dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Saygılı, tutuklu yargılanmak üzere davaları görüşülünceye değin 2 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

CİNSEL İÇERİKLİ FOTOĞRAFLARI TELEFONUNA KAYDETTİ…

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Salih Saygılı’nın, 2015 yılı ile 2 Temmuz 2018 tarihi arasında Alaniçi’nde, daha önceden Facebook isimli sosyal paylaşım sitesinde arkadaş olduğu Almanya’da sakin bir bayan ile Whatsapp üzerinden görüntülü konuşma yaptıkları esnada konu bayanın cinsel içerikli fotoğraflarını kullanımındaki cep telefonu ile çekerek kaydettiğini açıkladı. Zanlının konu cinsel içerikli fotoğrafları telefonuna kaydettikten sonra fotoğrafları konu bayanın Almanya’da bulunan eşi, yakın akrabaları ve yakın arkadaşlarına gönderdiğini açıklayan tahkikat memuru, özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini açıkladı. Tahkikat memuru, zanlının 28 Kasım 2018 tarihinde KKTC’ye geri geldiğini ve tutuklandığını söyledi. TC vatandaşı olan zanlının KKTC’de turist olarak bulunduğunu ifade eden tahkikat memuru, zanlının Alaniçi’nde eşi ve 1 çocuğu ile birlikte kaldığını söyledi. Tahkikat memuru, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirterek, KKTC’de yasal bağı bulunmayan zanlının davaları görüşülünceye değin 3 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Salih Saygılı’nın davaları görüşülünceye değin 2 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.