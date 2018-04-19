Cinsel gücü artırıcı ilaçlarla yakalandı

Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yapmak isteyen Mehmet Faruk Sorgu’nun bavulunda yapılan aramada, çeşitli miktarlarda cinsel gücü artırıcı hap, krem ve sprey ele geçirildi

Evrim KAMALI

Cinsel gücü artırıcı jel ve çeşitli haplarla dün sabah saatlerinde ülkeye giriş yapmak isterken Girne Turizm Limanı’nda yakalanan Mehmet Faruk Sorgu mahkemeye çıkarıldı

Girne Turizm Limanı’ndan dün sabah saatlerinde ülkeye giriş yapmak isteyen zanlı Mehmet Faruk Sorgu’nun tasarrufunda bulunan bavulda Gümrük Memurları tarafından arama yapıldı. Sorgu’nun bavulunda gerçekleşen aramada, 60 adet Kamagra, 8 adet süper viga, 2 adet dodly shark, 10 adet stag marka cinsel gücü arttırıcı ilaç, krem ve sprey ele geçirildi. Yapılan sorgulamanın ardından tutuklanan zanlı, Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Yavuz, zanlı Mehmet Faruk Sorgu’nun “Gümrüksüz mal tasarrufu” ve “İlaç ve eczacılık yasasına aykırı hareket” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Ömer Yavuz, zanlının sabah saat 10.30 sıralarında Girne Turizm Limanı’ndan giriş yaptığı sırada, bavulunda yapılan aramada bulunan cinsel gücü artırıcı ilaçlarla yakalandığını söyledi. Yavuz, soruşturmanın çok yeni olduğunu, zanlının emare olarak alınan cinsel gücü ilaçları kime getirdiği hususunda araştırma yapılması gerektiğine değinerek zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti. Tutukluluk talebinin ardından söz alan zanlı Sorgu, ilaçların ülkede yasak olmadığını öne sürdü.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, soruşturmanın selameti açısından zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.