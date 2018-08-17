banner107
“Umutlarımızla oynanıyor”
“Umutlarımızla oynanıyor”
12 0
Piyasaya denetim başladı
Piyasaya denetim başladı
38 0
“Hükümeti gayretli gördüm”
“Hükümeti gayretli gördüm”
21 0
“Okullar öğretmensiz açılacak”
“Okullar öğretmensiz açılacak”
58 0
Cindy’den giriş izni alamadı
Cindy’den giriş izni alamadı
22 0
Transferin kralı Halk Evi
Transferin kralı Halk Evi
190 0
“Yeni asgari ücretle insanca yaşam sürdürmek imkansız”
“Yeni asgari ücretle insanca yaşam sürdürmek imkansız”
30 0
Birinci Lig, Mağusa derbisiyle başlayacak
Birinci Lig, Mağusa derbisiyle başlayacak
23 0
banner82
banner147

Cindy’den giriş izni alamadı

banner27

Türkiye’den gelerek Ercan Havalimanı’ndan giriş yapan Hüseyin Karabulut’a narkotik köpeği Cindy’nin tepki vermesiyle yapılan aramada hintkeneviri bulundu

Cindy’den giriş izni alamadı
banner137

Evrim KAMALI

Ülkemize Türkiye’den tasarrufundaki uyuşturucu madde ile gelen zanlı Hüseyin Karabulut Narkotik Detektör köpeği Cindy’i geçemedi. Zanlı tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kağan Kurtbir olayla ilgili bulguları aktardı. Kurtbir, 15 Ağustos’ta Ercan Havalima’nından giriş yapan zanlı Hüseyin Karabulut’a narkotik köpeği Cindy’nin tepki vermesiyle yapılan aramada tasarrufunda bir gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını belirtti.

Kurtbir, tahkikatın devam ettiğini söyleyerek, zanlının soruşturma maksatlı bir gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad, zanlının soruşturma maksatlı 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.