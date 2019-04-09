Cinayetten aklandı, sahte kimlikten yargılanacak

Gökhan Naim’in öldürülmesiyle ilgili tutuklanan Rana Rahem Aslam Khan’ın cinayetle alakası olmadığı anlaşıldı. Ancak Khan, KKTC’ye sahte kimlikle giriş yaptığı için tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da Gesfi Döviz Bürosu’nun sahibi Gökhan Naim’in öldürülmesiyle ilgili tutuklanan Rana Rahem Aslam Khan’ın cinayetle alakası olmadığı anlaşıldı. KKTC’ye sahte kimlikle giriş yapan Rana Rahem Aslam Khan, bu suçla yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Aykut Özkan, zanlının Sahte belge tasarrufu ve tedavüle sürme ve Sahtekarlıkla kayıt temini suçlarıyla tutuklandığını söyledi. Özkan, 27 Mart 2019 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan giriş yapan zanlı Rana Rahem Aslam Khan’ın, sahte Güney Afrika pasaportuyla giriş yaptığının belirlendiğini belirtti. Tahkikatın tamamlandığını ve Pakistan uyruklu olan zanlının KKTC’de yasal bağı olmadığına vurgu yapıp, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının iki ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Cinayetle ilgili olarak poliste tutuklu olan Sajid Masood ve Hasan Civelek’in ise bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor.