Cinayette üç zanlı suçlarını kabul etti

Afrika uyruklu Walshak Augustine Ngok cinayetiyle ilgili, 12 Afrika kökenli zanlı tutuklandı. Üç zanlı gönüllü ifade verip, suçlarını kabul etti

Evrim KAMALI

Haspolat - Taşkent Anayolu üzerinde bulunan TMT Anı ormanına dönülen toprak yol girişinde ölü olarak bulunan şahsın, ilk tespitlere göre Nijerya uyruklu Walshak Augustine Ngok isimli şahıs olduğu tespit edildi. Olayla ilgili olarak gerçekleştirilen operasyon sonucu Gönyeli’de tespit edilerek tutuklanan12 yabancı uyruklu şahıs soruşturma maksatlı tutuklandı. Olayda kullanıldığına inanılan bir kiralık araç emare alındı.“Taamüden adam öldürme”, suçlamasıyla tutuklanan zanlılar 1) Nijerya uyruklu 29 yaşındaki Ezeh Christopher 2) Nijerya uyruklu 33 yaşındaki Ambrose Kelechi Onyeukwu 3) Gana uyruklu 30 yaşındaki Nana Fosu Awoture Nkansah,4) Zimbabwe uyruklu 26 yaşındaki Wayne Ayanda Moyo 5) Nijerya uyruklu 31 yaşındaki Afamaefune Hanry Uwadibie, 6) Zimbabwe uyruklu 22 yaşındaki Amanda Nyambawe , 7) Nijerya uyruklu 21 yaşındaki Clement Ozuman Manufur, 8) 31 yaşındaki Christian Chukwuka Ezani, 9) 31 yaşındaki Gabriel Kelechi Muukwe, 10) 31 yaşındaki Chinonso Chiemelie Onue, 11) 29 yaşındaki Prience Ogunmanam ve 12) 33 yaşındaki İfeanyıchukwav Valentine Eze dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Cem Ozan, 19 Nisan’da saat 07.00’de Haspolat-Taşkent anayolunun bir buçuk kilometrelerinde siyahi Afrika kökenli bir erkek cesedinin bulunduğunu belirtti.Ozan, adli tıp uzmanı tarafından cesede yapılan otopside maktulun künt kafa travması, beyin kanamaları ve elle boğma (asfiksi) sonucu öldürüldüğünün belirlendiğini söyledi.Ozan, olayla ilgili yürütülen soruşturmada çevre şahadetleri ve incelenen kamera görüntülerinde zanlılara ulaşıldığını kaydetti.Ozan, Ezeh Christopher, Nana Fosu Awoture Nkansah ve Wayne Ayanda Moyo’nun gönüllü ifade verip, suçlarını kabul ettiklerini mahkemeye aktardı. Ozan, olaydan önce, olay sırasında ve sonrasında diğer zanlıların olaya karıştıklarını ileri sürdü. Ozan, meselenin çok ciddi olduğunu belirtip, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların üç gün tutuklu kalmasını talep etti. Avukat Ramadan Sanıvar, Ezeh Christopher, Nana Fosu Awoture Nkansah ve Wayne Ayanda Moyo’nun ifadelerinin yargıç kaidelerine uygun alınmadığını ve darp edildiklerini savundu. Tahkikat memuru Cem Ozan, iddiaları reddetti. Avukat Sanıvar, zanlıların doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Mahkemede söz alan zanlılar 7,8,9,10,11,12 hangi suçla tutuklandıklarını bilmediklerini ve hiçbir suça karışmadıklarını anlattı.

Huzurunda verilen şahadeti değrelendiren Yargıç Cenkay İnan, meselenin ciddiyetine vurgu yapıp, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların üç gün tutuklu kalmalarına emir verdi.