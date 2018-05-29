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Cinayette kan donduran detay; Oğlumu uyurken bıçakladım

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Ülkede infial yaratan olayın zanlısı Bilge Lord Kunduracı 7 yaşındaki oğlu Ercan Kunduracı'yı defalarca bıçaklayarak öldürmesi nedeniyle bugün mahkmeye çıkarıldı.

Cinayette kan donduran detay; Oğlumu uyurken bıçakladım
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 Yoğun güvenlik önlemleri altında mahkemeye getirilen zanlı poliste suçunu itiraf ederken mahkemede bir beyanda bulunmadı. 

Polisten yapılan açıklamaya göre Kunduracı'nın tahammüden adam öldürmek suçundan dolayı soruşturmasının devam ettiği ve mahkemenin 3 gün tutukluluk verdiği bildirildi...

Bilge Lord Kunduracı'nın dün alınan ifadesinde ayrılma aşamasında olduğu eşinin sosyal medya paylaşımı üzerine sinirlendiği bunun üzerine kendinin ve çocuğunun canına kıymak istediği öğrenildi. 

26 Mayıs gecesi çocuğunu uyurken bıçaklayan anne, sabah çocuğun ölmediğini görünce bıçaklamaya devam etti. Katil anne Kunduracı 27 Mayıs akşamı çocuğun öldüğünü anladıktan sonra kendini de bıçaklayıp öldürmeye çalıştı. 

Cinayet babasının yanındaki çalışanına WhatsApp mesajı atması ile ortaya çıktı. Tahir ve Sümer Lord kendilerinde bulunan anahtar ile olay yerine gitti. Tahir Lord olay yerinde karşılaştığı manzara nedeniyle kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti. 

Poliste suçunu itiraf eden Lord, soğuk kanlılığı ile dikkat çekti.

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