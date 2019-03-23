Cinayetle ilgili iki kişi daha aranıyor

Gökhan Naim’in öldürülmesiyle ilgili Pakistan uyruklu Zahid Masood ve İmran Arshan isimli şahıslar da aranmaya başlandı. İki zanlı da Ocak 2017’de “Askeri Bölgeyi İhlal” ve “Gümrüksüz Mal Tasarrufu” suçlarından yakalanmış ve teminatla serbest bırakılmıştı

Polis, Gesfi Döviz Bürosu sahibi Gökhan Naim’in öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında iki kişinin daha arandığını duyurdu.

Aranmakta olan Pakistan uyruklu Zahid Masood ve İmran Arshan isimli şahısların fotoğraflarını basına da dağıtan polis, arananları görenlerin en yakın polis merkezine bildirmelerini istedi.

Dün öğle saatleri itibarıyla Gökhan Naim cinayetiyle ilgili soruşturmada arananların sayısı 5’e, tutuklananların sayısı ise 4’e ulaştı.

Azmad Ali Virk, Ali Hassan ve Tanver Ahmad da aranan isimler arasında yer alıyor.

Tutuklanan zanlıların isimleri ise Faiz Ul Hassan, Bilal Ahmad, Ali Okan Şengül ve Abubakar Fiaz.

Akıncılar - Ercan anayolu üzerinde, polis tarafından Ocak 2017 tarihinde “Askeri Bölgeyi İhlal” ve “Gümrüksüz Mal Tasarrufu” suçlarından yakalanan ve daha sonra teminata bağlanan zanlılar Zahid Masood, İmran Arshan şimdi de Gökhan Naim cinayeti ile ilgili olarak aranıyor.

Zanlıların işlemiş olduğu suçlardan ötürü ihraç edilmeyip halen daha aramızda kalması ve şimdide bir cinayete karışması toplumda huzurun bozulmasına neden oldu. Polis her yerde bu kişileri ararken toplumda ülkenin gelmiş olduğu durum nedeni ile infiale sürükleniyor.