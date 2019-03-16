Cinayetle ilgili bir tutuklu, üç Pakistanlı aranıyor

Polis, Gökhan Naim’in öldürülmesinde Pakistanlı Tanveer Ahmad, Bilal Ahmad ile soyadı henüz tespit edilemeyen Azmet isimli kişileri arıyor. Bu üç kişiyle telefon görüşmesi yaptığı tespit edilen Faiz Ul Hassan tutuklandı

Polis Basın Subaylığı, Lefkoşa’da 13 Mart Çarşamba günü Gökhan Naim’in öldürülmesinde Pakistan uyruklu üç kişinin şüpheli olarak görüldüğünü kaydetti ve Tanveer Ahmad, Bilal Ahmad ile soyadı henüz tespit edilemeyen Azmet isimli kişilerin arandığını duyurdu.

Polis açıklamasında bu kişileri görenlerin en yakın polis merkezine haber vermesi istendi.

Öte yandan cinayetle ilgili ilk tutuklama yapıldı. Naim’in öldürülerek tasarrufunda bulunan paraların çalınması ile ilgili olarak aranan şüpheliler Tanveer Ahmad, Bilal Ahmad ve soyadı henüz tespit edilemeyen Azmet isimli şahıslar ile bağlantısı olduğuna inanılan zanlı Faiz Ul Hassan dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Faiz Ul Hassan

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Müfettiş Muavini Feyyaz İneci olayla ilgili bulguları aktardı. İneci Huzurda bulunan zanlı Faiz UlHassan’ın13 Mart 2019 tarihinde, saat 17.55 sıralarında, Gökhan Naim, Ortaköy'de Şht Sami Küpeli Sokak üzerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesi ve tasarrufundaki paranın çalınması ile ilgili olarak aranan şüpheliler Tanveer Ahmad, Bilal Ahmad ve soyadı henüz tespit edilemeyen Azmet ile aralarında telefon görüşmesi olduğunu aktardı.

İneci ayrıca yapılan tahkikat neticesinde şüpheli Tanveer Ahmad ile zanlı Hassan’ın Gesfi Döviz önünde buluşup konuştuğuna dair görgü tanığı ifadesi olduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın çok ciddi olduğunu ve tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

ŞÜPHELİLERİN RUM TARFIYLA BAĞLANTISI VAR

Bu arada Gökhan Naim’in vurularak öldürülmesi ve yaklaşık iki buçuk milyon TL’ye yakın paranın çalınması olayında gelişmeler devam ediyor.

Polisin duyurduğu ve Gökhan Naim cinayetiyle ilgisi olduğu düşünülen şüphelilerden Tanveer Ahmad’ın Güney Kıbrıs’taki bir üniversiteden mezun olduğu gelen bilgiler arasında.

Haber Kıbrıs’ın edindiği bilgiye göre 27 yaşındaki şüpheli Tanveer Ahmad, diğer aranan şüpheli Bilal Ahmad’ı sosyal medya hesabında kardeş olarak kaydettiği ortaya çıktı.

Ahmad’in sosyal medya hesabından cinayet saatinden iki saat önce bir gönderi paylaştığı da görülüyor.

Tanveer Ahmad ile Bilal Ahmad’in gerçek kardeş olup olmadığı ise açıklanmadı.

28 yaşındaki şüpheli Bilal Ahmad’in ise Ercan Havalimanı'nda otopark görevlisi olarak çalıştığı ve yaşadığı yerin ise Meriç olarak belirtildiği görülüyor.

Diğer yandan sosyal medya hesabında sürekli silah resimleri paylaşan şüpheli Bilal Ahmad’in silaha ve lüks arabalara düşkün olduğu görülüyor.