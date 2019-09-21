Cinayetin planlayıcısı Pakistan’a kaçtı

Gökhan Naim cinayetinin planlayıcısı olarak bilinen ve Naim’den çalınan paralar ve suç ortaklarıyla birlikte Kıbrıs’ın güneyine kaçan Zahid Masood, Güney’den de kaçtı

Gökhan Naim cinayetinin planlayıcısı olarak bilinen Zahid Masood’un ambulans uçak ile Pakistan’a kaçırıldığı iddia edildi,

Lefkoşa’da 13 Mart 2019 tarihinde silahlı saldırı sonucu öldürülen Gesfi Döviz Bürosu’nun sahibi Gökhan Naim’in cinayetini planlayan Zahid Masood, cinayetin hemen ardından Naim’den çalınan paralar ve suç ortaklarıyla birlikte Kıbrıs’ın güneyine kaçmıştı. Yakın geçmişte bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerde ise Kıbrıs Rum polisinin Masood’un güneydeki kaldığı apartman dairesine yaptığı baskında üçüncü kattan atlayıp kaçmak isterken ağır yaralandığını ve durumunun ciddi olduğunu yazmıştı.

Suç ve Suçlara İlişkin Teknik Komitesi Eş Başkanı Hakkı Celal Önen, resmi kaynaklar tarafından Zahid Masood’un Pakistan’da olduğu bilgisi aldıklarını ancak nasıl kaçtığı yönünde resmi bir bilgi alamadıklarını ifade etti.

Önen, “Ambulans uçakla kaçırıldığı yönünde bize resmen bir bilgi verilmedi. Birkaç gün önce yurt dışına, Pakistan’da olduğu bilgisi verildi. Nasıl gittiği konusuyla ilgili bilgi edinemedik, hiç açıklama yapılmadı. Bu kişi güneyde suç işlememiş, aleyhine bir soruşturma yoktu aranmıyordu, biz bilgi verince tutup bize vereceklerini söylediler. Verecekleri gün polisi görünce kaçmış, düşmüş, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşmuş, hastaneye yatmış, akabinde sürpriz bir şekilde Pakistan’da olduğunu duyduk. Bu şahıs daha önce de Baf’tan Almanya’ya kaçmış, geri Kıbrıs’ın güneyine dönmüştü, bu sefer yine kaçtı. Geçen sefer bize Baf Hava Alanı’ndan Almanya’ya gittiği bilgisi verilmişti. Bize verilen resmi bilgiler bu yönde. Bunun dışında başka bir resmi bilgimiz yok.” dedi.