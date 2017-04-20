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Cinayet zanlısı yakalandı

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Cinayet zanlısı yakalandı
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Haspolat’ta bulunan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde bugün 14:00 sıralarında, Suat Aşır tarafından, tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile tartıştığı 37 yaşındaki Gamze Pehlivan'ı  vücudunun muhtelif yerlerinden bıçaklamak suretiyle ağır şekilde yaraladı. Olayda ağır yaralanan Gamze Pehlivan, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdi.

Olay sonrası kaçan cinayet zanlısının Rapa LTD. ait araç sürücüsünü tehdit ederek araçla Kaymaklı bölgesinde bulunan Rapa LTD önünde indikten sonra bir araca binerek uzaklaşırken cinayette kullandığı bıçağı Akdeniz Karpaz Üniversitesi önüne savurttuğu polis tarafından tespit edildi.

Polisin organize çalışması sonucunda cinayet zanlısının Lefkoşa’da Dumlupınar bölgesinde yakalandığı öğrenildi.

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