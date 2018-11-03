Cinayet zanlısı yakalandı

Gönyeli’de geçtiğimiz Çarşamba günü Gülbahar Ulutan’ı, kendisiyle barışmadığı gerekçesiyle bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Fatih Çıkrıkçı, Alayköy yakınlarında yakalandı

Evrim KAMALI

Gönyeli’de geçtiğimiz gün Gülbahar Ulutan’ı defalarca bıçaklayarak öldürmekten aranan Fatih Çıkrıkçı yakalandı. Zanlı Çıkrıkçı dün “Taammüden adam öldürme” suçlamasıyla Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde Adli Şube’de görev yapan Müfettiş Muavini Emirali Gürler olayla ilgili bulguları aktardı. Gürler, zanlı Fatih Çıkrıkçı’nın 31 Ekim’de saat 10.30’da Gönyeli’de Akgünler Sokak’ta ayrıldığı kız arkadaşı olan Gülbahar Ulutan’ı, kendisiyle barışmadığı gerekçesiyle tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçakla, vücudunun muhtelif yerlerine defalarca sokup, öldürdüğünü belirtti.

Gürler, zanlının dün saklandığı yerde bulunup, tutuklandığını ve gönüllü ifade verip, suçunu kabul ettiğini mahkemeye aktardı. Gürler, alınması gereken ifadeler, aranan emareler olduğuna vurgu yapıp, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı Fatih Çıkrıkçı, avukatı olmadığını ve bir şey söylemek istemediğini söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Öte yandan mahkeme önce cinayet zanlısı Fatih Çıkrıkçı polis ekipleri tarafından cinayetin işlendiği bölgeye götürülerek "canlandırma" yapıldı. Zanlı, polislere cinayetin ayrıntılarını anlattı.

Çıkrıkçı'nın Gülbahar Ulutan'ın çalıştığı evi gözetlediği parkta da canlandırma yapıldı.