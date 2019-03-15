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Cinayet zanlılarının eşkalleri açıklandı

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Cinayet zanlılarının eşkalleri açıklandı
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Lefkoşa'da, geçtiğimiz çarşamba akşamı Gökhan Naim'in öldürülmesi olayı ile ilgili olarak meselede şüpheli olarak görülen her üçü de Pakistan uyruklu, Tanveer Ahmad, Bilal ahmad ve soyadı henüz tespit edilemeyen Azmet isimli şahıslar aranmakta. 

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan duyuru şöyle: 

"13.03.2019 tarihinde Lefkoşa'da, Gökhan Naim'in öldürülmesi olayi ile ilgili olarak meselede şüpheli olarak görülen her üçü de Pakistan uyruklu, Tanveer Ahmad, Bilal Ahmad ve soyadı henüz tespit edilemeyen Azmet isimli şahıslar aranmaktadır. Görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri önemle rica olunur."

    

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