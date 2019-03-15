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Cinayet zanlılarından Bilal Ahmad yakalandı

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Cinayet zanlılarından Bilal Ahmad yakalandı
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Son dakika. Gökhan Naim cinayeti zanlılarından biri Mağusa'da tutuklandı.

Bu akşam saatlerinde ihbar alan Mağusa Polis Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Zanlıların Maraş bölgesinde bir evde tespit edildiği öğrenilirken, bölgeye operasyon düzenleyen polis ekipleri Bilal Ahmad'ı tutukladı. Kıskıvrak tutuklanan cinayet zanlısı Bilal Ahmad Mağusa Polis Müdürlüğü’ne getirilerek sorguya alındı.

Polis aranan Azmet ve Tanveer Ahmad isimli cinayet zanlılarının peşinde.

Yakalanan Bilal Ahmad'ın aracı kiralayan şahıs olduğu öğrenilirken, zanlıları Pakistan uyruklu bir başka şahsın ihbar ettiği öğrenildi.

Polis zanlı Bilal Ahmad'ın bulunduğu evdeki bazı şahısları da sorgulamak ve statülerini tespit etmek amacı ile gözaltına aldı.

Bilal Ahmad, polis ekipleri tarafından Lefkoşa'ya getiriliyor.

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