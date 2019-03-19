Cinayet zanlılarına 8’er gün daha tutukluluk

Gökhan Naim’in cinayetiyle ilgili tutuklanan Bilal Ahmad ve Faiz Ul Hassan’a 8’er gün daha tutukluluk verildi. Cinayetin aydınlatılması için özellikle Lefkoşa Polis Müdürü Ahmet Soyalan ve ekibinin canla başla çalışması, söz konusu zanlıların yakalanmasında büyük etkisi olurken, cinayetin ardından Güney’e kaçtıkları iddia edilen iki zanlı ise Rum tarafında da aranıyor

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da 13 Mart tarihinde meydana gelen İş insanı Gökhan Naim’in öldürülerek tasarrufundaki yüklü miktardaki paranın çalınması ile ilgili olarak tutuklanan Bilal Ahmad ve Faiz Ul Hassan dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lefkoşa Adli Şubede görevli Polis Müfettiş Muavini Feyyaz İneci olayla ilgili bulguları aktardı. İneci, huzurda bulunan zanlı Bilal Ahmad ve zanlı Faiz Ul Hassan’ın 13 Mart tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen “Taammüden Adam Öldürme, Adam Öldürme, Silahlı Soygun, Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma ve Tasarrufu, Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşıma ve Tasarrufu, Meskun mahalde ateş etme” suçlarında methaldar olduğunu söyledi. İneci, 13.03.2019 tarihinde saat 17.50 raddelerinde Ortaköy’de Şehit Sami Küpeli Sokak No/32 adresinde sakin Gökhan Naim’in sahibi olduğu Köşklüçiftlik’te bulunan Gesfi Döviz Bürosu isimli işyerini kapatıp HA 722 plakalı Jeep marka aracıyla ikametgahının önüne geldiği sırada Tanveer Ahmad, Ali Hassan ve Amid Ali Virk’in, tasarruflarında kanunsuz olarak bulundurdukları Star marka gümüş renk tabanca ile sol boyun kökünden sol kolundan, sırtından karaciğer üst bölgesinden ve göğüs kısmından vurularak, Gökhan Naim’in tasarrufunda bulunan siyah renk, kumaş el çantası ve içerisinde bulunan 112.000 STG, 170.000 Euro ve 800.000 TL’yi sirkat ederek DV 604 plakalı Toyota Corolla marka salon araç ile olay yerinden kaçtıklarını mahkemeye aktardı. İneci, Gökhan Naim’in 112 Acil Servis Ambulansı ile Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat ettiğini söyledi. İneci, olay yerinde 4 adet STR marka 9 mm’lik boş kovan,2 adet STR marka 9 mm’lik canlı mermi, ucu kanlı keserin tespit edilerek emare olarak alındığını anlattı. İneci, ayrıca henüz kimliği tespit edilemeyen şahısların olay yerinin Güney-Doğu kısmında bulunan Viltan Muslu Sokak üzerinde DV 604 plakalı araca bindikleri yerde yol kenarında Star Marka gümüş renk tabancanın atılı bir vaziyette bulunarak emare olarak alındığını belirtti. İneci, mesele ile ilgili yapılan araştırmada DV 604 plakalı Toyota Corolla marka salon araç Yenikent bölgesinde Hatice Tahsin Erören Sokak üzerindeki toprak yolda terk edilmiş bir vaziyette tespit edilerek emare olarak alındığını anlattı. İneci, 14.03.2019 tarihinde mesele ile ilgili olarak bağlantısı olabileceğine inanılan zanlı Faiz Ul Hassan’ın temin edilen telefon kaydı dökümlerinde, zanlı Tanveer Ahmad ve Bilal Ahmed ile birçok kez telefon görüşmesi yaptığının tespit edildiğini ve mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti. İneci, 15.03.2019 tarihinde Zanlı Faiz UL Hassan’ın Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılacak aleyhine 3 gün tutukluluk emri temin edildiğini söyledi.

Polis Müfettiş Muavini Feyyaz İneci, aynı tarihte zanlı Bilal Ahmed’in, Mağusa’da tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını ve vermiş olduğu gönüllü ifadesinde suçu Tanveer Ahmad, Ali Hassan ve Azmad Ali Virk ile birlikte işlediklerini itiraf ettiğini belirtti. İneci, 16.03.2019 tarihinde zanlı Bilal Ahmed’in, Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak, aleyhine iki gün tutukluluk emri temin edildiğini söyledi. İneci, üç günlük süre içerisinde yaklaşık 35 kişiden ifade temin edildiğini ve birçok kamera kaydı görüntüsü temin edilerek izlendiğini ve izlenmeye devam edildiğini belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın geniş kapsamlı yürütüldüğünü aranan üç şahsın daha olduğunu ayrıca aranan emareler ve zanlının vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini belirterek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için iki zanlının da 8 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlıların soruşturma maksatlı 8 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

SOYALAN VE EKİBİ CANLA BAŞLA ÇALIŞTI

Öte yandan cinayetin aydınlatılması için özellikle Lefkoşa Polis Müdürü Ahmet Soyalan ve ekibinin canla başla çalışması ve olay gününden itibaren büyük bir titizlikle soruşturmayı sürdürmesi, söz konusu zanlıların yakalanmasında büyük etkisi oldu.

Cinayetle ilgili derin soruşturmayı Ahmet Soyalan yönetiyor

KAYIP ZANLILAR GÜNEY’DE DE ARANIYOR

Cinayetin hemen ardından Kıbrıs’ın güneyine kaçtıkları iddia edilen Tanveer Ahmed ve Azmad Ali Virk ise aranmaya devam ediyor.

Gökhan Naim cinayetine karıştıkları düşünülen zanlılar kuzeyde olduğu gibi Kıbrıs’ın güneyinde de aranıyor. İki toplumlu Suç ve Suçlulara İlişkin Teknik Komite’ye bağlı Ortak Temas Odası vasıtasıyla Kıbrıs Türk ve Rum polisi arasında bilgi ve istihbarat paylaşımı yapıldı.

Polis, cinayete 5 kişinin karıştığı şüphesi üzerinde dururken, Naim’den çalınan yüklü miktardaki para ile üç şüpheli kayıplara karıştı.

İki toplumlu Suç ve Suçlulara İlişkin Teknik Komite Eş Başkanı, Emekli Savcı Hakkı Celal Önen Kanal SİM’e konuştu.

Gökhan Naim cinayetinin hemen ardından, aynı gün devreye girdiklerini belirten Hakkı Celal Önen, polisin belirlediği zanlıların isim ve fotoğraflarının komite vasıtasıyla Kıbrıs Rum polisine iletildiğini söyledi. Polisten gelen yeni bilgileri de güneye iletmeye devam edeceklerini anlatan Önen, şu ana kadar Güney’de aranan zanlıların izine rastlandığına dair bir bilgi almadıklarını belirtti. İki toplumlu Suç ve Suçlulara İlişkin Teknik Komite’nin daha önce de benzer olaylarla ilgili işbirliği yaptığını anımsatan Hakkı Celal Önen, bazı vakalarda sonuç alındığını kaydetti. Hakkı Celal Önen, geçen yıl İskele yakınlarında öldürülen seramik, heykel ve resim sanatçısı, 53 yaşındaki Hasan Işık Özgöçmen’in katil zanlısının Rum polisi tarafından Limasol’da yakalandığını anımsattı. Suçluların iadesi konusunun ayrı bir süreç olduğunu ifade eden Hakkı Celal Önen, Özgöçmen’in katil zanlısının henüz Kuzey Kıbrıs’a iade edilmediğini, ancak yurtdışına çıkışına da izin verilmediğini söyledi. İki toplumlu Suç ve Suçlulara İlişkin Teknik Komite Eş Başkanı Hakkı Celal Önen, Gökhan Naim cinayetiyle ilgili de işbirliğinin sonuç vereceğine inanmak istediğini de sözlerine ekledi.