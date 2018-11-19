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Cinayet ve intiharın ayrıntıları belli olmaya başladı

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Cinayet ve intiharın ayrıntıları belli olmaya başladı
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Gönyeli'de bugün sabahın ilk saatlerinde yaşanan cinayet ve intihar olayının ayrıntıları belli olmaya başladı.

Olayla ilgili polisten verilen ilk bilgilere göre Gönyeli’de Edipler Sokak üzerinde, 63 yaşındaki Hasan Yılmaz KARASALİH, kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı eşi 60 yaşındaki Sevinç KARASALİH’i boğmak suretiyle öldürdükten sonra kendi kendine elektrik akımı vermek suretiyle de intihar ederek yaşamını sonlandırdığı bildirilirken, soruşturma devam etmekte olduğu belirtildi.

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