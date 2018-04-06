Cinayet şüphesi

Girne dağ yolunda dün akşam ormanlık alanda bir erkek cesedi bulundu. Cesedin, 9 gündür kayıp olan 65 yaşındaki Kıbrıslı Rum Solomos Apostolidis’e ait olduğu tahmin ediliyor. Apostolidis’in cinayete kurban gittiği düşünülüyor

Murat ASLAN

Girne dağ yolunda dün akşam ormanlık alanda bir erkek cesedi bulundu. Cesedin, 9 gündür kayıp olan 65 yaşındaki Kıbrıslı Rum Solomos Apostolidis’e ait olduğu tahmin ediliyor. İlk bulgular ise Apostolidis’in cinayete kurban gittiği yönünde.

Söz konusu ceset, “Kendin Pişir Kendin Ye” isimli işletmenin 400 metre ilerisindeki ormanlık alanda bir vatandaş tarafından bulundu.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, ceset üzerinde yaptığı ilk incelemede cinayet bulgularına ulaştı.

Ölü olarak bulunan şahsın kafasında darp izlerine rastlandığı öğrenildi. Cesedin kimliği DNA testiyle kesinleşecek.

Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a Bostancı barikatından adına kayıtlı MET 470 plakalı salon araçla 28 Mart tarihinde giriş yapan ve sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 65 yaşındaki Rum vatandaşı Solomos Apostolidis, bir haftadır polis tarafından her yerde aranıyordu.

Polis Özel Harekat ekipleri dün sabah Karakum – Çatalköy arası arazi ve inşaat yerlerinde Solomos Apostolidis’i arama çalışmaları gerçekleştirdi. Eski Zeyko Yağ fabrikası bölgesi, anayolu alt ve üst kısmı bölgelerinde geniş çaplı aralamalar yapan polis ve özel harekat ekipleri herhangi bulguya rastlamadı.

Apostolidis’in kullanımındaki MET 470 plakalı araç, geçtiğimiz Pazar günü Alsancak bölgesinde kilitli vaziyette bulunmuştu.

Polis ekipleri, Apostolidis’in son görüldüğü bölgede bulunan tüm kamera görüntülerini tek tek incelemeye almıştı. Apostolidis’in en son erkek bir şahısla Girne’nin merkezinde bir kumarhaneden çıkarken görüldüğü, söz konusu şahsın TC kökenli genç birisi olduğu ve aynı akşam Ercan Havaalanı’ndan yurt dışına çıkış yaptığı iddia edildi.

Geçtiğimiz hafta Bostancı barikatından kuzeye geçiş yaptığı belirlenen 65 yaşındaki Solomos Apostolidis’in evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

Dün akşam ise bulunan cesedin ardından Solomos Apostolidis’in ailesine haber verildiği ve ailenin teşhis için kuzeye geleceği öğrenildi.

Cesedin bulunduğu yerde inceleme yapıldı

Ceset olay yerinden kaldırıldı

Polis, olay yerinden delil topladı





Polis, Solomos Apostolidis’i bulabilmek için dün sabah kalabalık bir ekiple Girne bölgesinde arama yaptı

Apostolidis’in aracı Alsancak bölgesinde bulunmuştu