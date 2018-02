Cinayet arbedesi.

Mağusa’da Nijeryalı Kennedy Taomwabwa Dede’yi ciddi şekilde darp ederek ölümüne neden oldukları iddia edilen biri 16 yaşında kız olmak üzere üç zanlı tutuklandı. Olayla ilgili aranan dört kişi ise kayıplara karıştı. Öte yandan Dede’nin öldürülmesi ile ilgili olarak Afrika kökenli öğrenciler ayaklandı. DAÜ’de önce Rektörlük binasını basan öğrenciler, daha sonra kampüste yürüyüş yaparak polisle çatıştı

Gamze PİR BAYKUR

Cinayette üç kişi tutuklandı, dört kişi kayıp

Mağusa’da Nijeryalı Kennedy Taomwabwa Dede’yi ciddi şekilde darp ederek ölümüne neden oldukları iddia edilen biri 16 yaşında kız olmak üzere üç zanlı tutuklandı. Olayla ilgili aranan dört kişi ise kayıplara karıştı. Mahkemede bulunan 16 yaşındaki kızın babası, kızına sahip çıkmadı ve yargıca “Avukat tutmayacağım. Suçu varsa cezasını çeksin” dedi

Mağusa’da Çanakkale Göleti’nde önceki gün bulunan ve cinayete kurban gittiği tespit edilen 28 yaşındaki Nijerya uyruklu Kennedy Taomwabwa Dede’yi evinden kaçırarak ciddi şekilde darp ettikten sonra ölümüne neden olduğu iddia edilen 3 zanlı dün Mağusa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarıldı. “Adam öldürme”, “İnsan kaçırma” ve “Ciddi darp” suçlamalarıyla ilgili olarak dün mahkemeye çıkarılan 22 yaşındaki zanlı Zekeriya Kurucu, 18 yaşındaki zanlı Ozan Körkurt ve baş harfleri B.Ç olan 16 yaşındaki kız zanlı aleyhine 2’şer günlük tutukluluk süresi temin edildi. Mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen ve kayıplara karışan N.Ş (E-28), O.K (E-21), S.D (K-17) ve A.S (K-28) ise her yerde aranıyor. Dede’nin ölüm sebebi ise dün yapılan otopsi neticesinde “Dıştan alınan darbelere bağlı olarak beyin kanaması ve akciğer yaralanması” olarak tespit edildi.

POLİS: “ARABAYA ZORLA BİNDİRİP KAÇIRDILAR...”

Meselenin tahkikat subayı Müfettiş Erkan Yahat, zanlı Zekeriya Kurucu, Ozan Körkurt ve B.Ç’nin yanlarında tespit edilemeyen 2 erkek ve 2 bayanla birlikte 29 Ocak tarihinde saat 21:45’te Kali Land bölgesinde bulunan Kuzenler Apartmanı Daire 7’de ikamet eden Kennedy Taomwabwa’yı evi içerisinde darp ederek hilafı dışında zorla evden çıkardıklarını açıkladı. Zanlı Kurucu, Körkurt ve B.Ç’nin aranmakta olan diğer 4 zanlı ile birlikte Dede’yi darp ederek evden çıkarmasından sonra zanlı Zekeriya Kurucu’ya ait GU 042 plakalı araca zorla bindirerek kaçırdıklarını belirten Yahat, Dede’yi Çanakkale Göleti’ne götürdüklerini ve orada da ciddi şekilde darp ederek ölümüne neden olduklarını açıkladı. Yahat, zanlıları görgü tanıkları sayesinde tespit ettiklerini belirterek, 4 kişinin ise arandığını açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ve meselenin ciddi olduğunu belirten Yahat, her 3 zanlının da 2’şer gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

ZANLI B.Ç: “ONLARIN YANINDA DEĞİLDİM...”

Mahkemede söz alan 16 yaşındaki zanlı B.Ç olay yerinde olduğunu kabul ettiğini ancak onların yanında olmadığını beyan etti.

ZANLI B.Ç’NİN BABASI: “AVUKAT TUTMAYACAĞIM...”

Mahkemede bulunan 16 yaşındaki zanlı B.Ç’nin babası, kızına sahip çıkmadı. B.Ç’nin babası, Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları’na “Avukat tutmayacağım. Suçu varsa cezasını çeksin. Bu millete kötü örnek olmasın. Kızımsa da gereğinin yapılmasını istiyorum” dedi. B.Ç’nin ablası ise yargıca “İsterse devletin ücretsiz avukatlarından yararlansın” diyerek babasına destek oldu.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Zekeriya Kurucu, Ozan Körkurt ve B.Ç’nin 2’şer gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.