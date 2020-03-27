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Çınarlı'da araçlarıyla uçurumdan uçtular

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Çınarlı'da araçlarıyla uçurumdan uçtular

Geçitkale bölgesi köylerinden Çınarlı köyünün kuzey doğusunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek uçurumdan yuvarlanması sonucu yaşanan kazada üç kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre bugün saat 19:00 sıralarında, Çınarlı köyünün kuzey doğu kısmında bulunan Ladona tepesi mevkiinde 31 yaşındaki Ergin Gülfidan, yönetimindeki EP 053 plakalı jeep aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu tepeden uçuruma doğru yuvarlandı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Ergin Gülfidan ve araçta yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Eren Kantara ve 26 yaşındaki Ali Eraksan kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.

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