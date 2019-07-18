Ciklos’ta korkutan yangın

Ciklos mevkinde dün çıkan yangın, yürekleri ağza getirdi. Yangında 5-6 dönümlük makilik alanda yabani harnup ve zeytin ağaçları kül oldu

Lefkoşa Girne anayolu Ciklos mevkinde dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangında 5-6 dönümlük makilik alanda yabani harnup ve zeytin ağaçları yandı.

Saat 14.50 sıralarında Ciklos’un doğu kısmında bulunan ormanlık alan içerisinde henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın sonucu, ilk tespitlere göre yaklaşık 5-6 dönümlük alandaki makilik yabani harnup ve zeytin ağaçları ile kuru otlar yandı.

Yangın itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Dairesi ve Sivil Savunma personeli tarafından kontrol altına alındı.

Öte yandan Başbakan Ersin Tatar, Ciklos bölgesinde çıkan yangınla ilgili olarak, yangın bölgesine giderek yetkililerden bilgi aldı.

Tatar, ülkede artan sıcaklarla yangın tehlikesinin de arttığına işaret ederek, Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu ve diğer ilgililere, gerekli çalışmaların bir an önce tamamlanması talimatını verdi.

Burada yaptığı açıklamada “Bunları raporlamak lâzım belediyelere kaymakamlıklara bu raporu iletip bu rapor ışığında gerekli tedbirler alınmalı” diyen Başbakan, bu rapora göre tehlikenin daha net görüleceği ve o yönde gerekli tedbirlerin alınacağını söyledi.

Başbakan Tatar, “Devlet bir kurumdur ve kurumsal hafızası vardır” diyerek, raporlamanın önemine işaret etti. Bu gibi üzücü olayların bir kez daha yaşanmaması için yapılacakların ve alınacak tedbirlerin belirleneceğini söyledi.

Tatar “Ülke genelinde çalışma yürütülecektir. Herkese, ülkemize geçmiş olsun” diyerek, daha büyük bir felaketin süratle önlendiğini, yangının kontrol altına alındığını, sivil toplum örgütlerinin de yangın yerinde olduğunu görmenin önemli bir duyarlılık göstergesi olduğunu ifade etti.