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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Ciklos'ta sel sularına kapılan bir kişi bulundu

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Ciklos'ta sel sularına kapılan bir kişi bulundu
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 Ülkede 3 gündür devam eden şiddetli yağışlara bağlı olarak yaşanan su baskınları ve su birikintileri dün gece birçok bölgede ulaşımı olumsuz etkiledi. 

Lefkoşa-Girne anayolunun Ciklos mevkiinde dün gece sel suları arasında bir erkek cesedi bulundu.

Polis Basın Subaylığı, sel sularına kapıldığı düşünülen erkek cesedinin İtfaiye ekiplerince bulunduğunu bildirdi.

Öte yandan BRT’nin haberine göre bölgede içinde 4 kişinin bulunduğu bir araç sel sularına kapıldı. Bir cesede ulaşılırken üç kişinin akıbeti araştırılıyor.

Sivil Savunma Teşkilatı, belediyeler, askeri ve sivil görevlilerin yapabildiği müdahalelerle birçok yerdeki sıkıntı giderilmiş olmasına rağmen bazı yollardaki sıkıntılar sürüyor.


Polis, sürücüleri, olası toprak ve taş kaymalarını göz önünde bulundurarak yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı

Yollardaki son durumu da açıklayan polise göre, dün öğleden sonra sular altında kalan Lefkoşa- Girne anayolu bugün trafiğe açıldı. Dikmen'e gidiş ve gelişler açık.
 

Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda Güzelyurt'tan geliş trafiği Yılmazköy üzerinden veriliyor. Yolda taşkın nedeniyle su birikintisi mevcut. 


Kalecik- Tuzluca kavşakları yol trafiğe kapalı. Ulaşım, Kalecik köyü içinden veriliyor.

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