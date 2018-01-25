Ciklos'ta feci kaza

Lefkoşa - Girne anayolunun Boğaz mevkiinde bir saat önce meydana gelen kazada biri ağır üç kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, kaza saat 13:45 sıralarında, Lefkoşa-Girne Anayolunun 14-15’inci kilometreleri Ciklos mevkiinde 20 yaşındaki Hasan Çelik, yönetimindeki MT 526 plakalı araç ile aşırı sürat ve dikkatsizce seyrettiği sırada yolun solundan dışarı çıkarak banket içerisinde bulunan çam ağacına çarptıktan sonra 5 metre derinliğindeki dere yatağına düşmesiyle yaşandı. Kazada ağır yaralanan araç sürücüsü Hasan Çelik, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılırken araçta yolcu olarak bulunan Görkem Demirdöv ile İlyas Yıldırım hafif yaralı olarak Girne Akçiçek Hastanesine kaldırıldıl.

Bankete düştükten sonra çam ağacını kopararak duran araçta ölen olmaması olay yerine giden diğer sürücüler tarafından şans olarak değerlendirildi.