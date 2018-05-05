Cezasını hapiste bekleyecek

Lefkoşa’da iki kişiye uyuşturucu sattığı tespit edilen, tasarrufunda ise hintkeneviri ve sentetik cannabionoid türü uyuşturucu bulunan zanlı Oğuzhan Çilo, Lefkoşa’nın ardından dün de Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak, iki ayı geçmemek suretiyle cezaevine gönderildi

Gamze PİR BAYKUR

Lefkoşa’da 2 kişiye uyuşturucu sattığı tespit edilen ve tasarrufunda ise 5 gr Hintkeneviri ile 3 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde bulunan zanlı Oğuzhan Çilo, Lefkoşa’nın ardından dün de Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Kanunsuz uyuşturucu madde ithali”, “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu”, “Kanunsuz uyuşturucu madde alma” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde verme” suçlarıyla ilgili olarak dün mahkemeye çıkarılan zanlı Çilo, davaları görüşülünceye değin 2 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

UYUŞTURUCULARI SATIYORDU

Meselenin tahkikat memuru Hüseyin Özdesoy, 28 Nisan tarihinde alınan bir bilgide Lefkoşa ekipleri tarafından şüpheli görülen Bestami Gürler isimli kişinin aracında tespit edilerek durdurulduğunu ve araçta yapılan aramada 2 gr ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Bestami Gürler’den yapılan soruşturmada konu uyuşturucu maddeyi 27 Nisan tarihinde Batuhan Hiçkorkmaz ile birlikte Aslanköy’de 175 TL karşılığında zanlı Oğuzhan Çilo’dan 3 gr olarak aldıklarının öğrenildiğini belirten Özdesoy, akabinde zanlı Çilo’nun Vadili’de tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. Özdesoy, zanlı Çilo’nun aracında yapılan aramada ise çorap içerisinde 5 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile 3 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı. Zanlı Çilo’dan yapılan soruşturmada ise konu maddeleri 15 gr Sentetik Cannabionoid ve 8 gr Hintkeneviri olarak 15 Nisan tarihinde Güney Kıbrıs’tan bir şahıs aracılığıyla KKTC’ye ithal ettiğinin tespit edildiğini belirten Özdesoy, 15 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucunun içerisinden Bestami Gürler ve Batuhan Hiçkorkmaz’ın dışında başka kişilere de 1700 TL karşılığında uyuşturucu sattığının tespit edildiğini açıkladı. Zanlı aleyhine yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Özdesoy, KKTC’de turist olarak bulunan ve KKTC ile bağı bulunmayan zanlı Çilo’nun davaları görüşülünceye değin 3 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Oğuzhan Çilo’nun davaları görüşülünceye değin 2 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.