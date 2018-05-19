Cezaevini yakıyordu

Uyuşturucu suçundan dolayı Merkezi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Cengiz Deniz adlı mahkum dün isyan çıkarmak istedi.
Kendisine hücre cezası verilmesine öfkelenen Cengiz Deniz, yanında bulundurduğu çakmakla yorgan ve çarşafları ateşe verdi.
Alevleri fark eden gardiyanlar olaya müdahale ederek yangını büyümeden söndürmeyi başardı.
Cengiz Deniz’in Cezaevi Müdürü Derviş Çebiç’e tepki göstermek amacıyla yangın çıkarmak istediği öğrenildi. Deniz’in tasarrufunda çakmak bulunması ise cezaevindeki ihmali gösterdi.