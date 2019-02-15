Merkezi Cezaevi’nde hırsızlık suçundan hükümlü tutuklu bulunan 25 yaşındaki Gökhan Takımcılar dün sabah atölyede çalıştığı sırada merdiven yardımı ile cezaevi duvarlarını aşarak firar etti. Polis, firariyi bulmak için alarma geçti

Merkezi Cezaevi’nde “ambar açma” suçundan hükümlü tutuklu bulunan 25 yaşındaki Gökhan Takımcılar dün sabah saat 10.00 sıralarında cezaevinden firar etti.

Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem, BRT muhabirine yaptığı açıklamada Gökhan Takımcılar’ın dün sabah Merkezi Cezaevi’nde atölyede çalıştığı sırada merdiven yardımı ile cezaevi duvarlarını aşarak firar ettiğini bildirdi.

Polis, firariyi bulmak için alarma geçti. Sınır kapılarında da önlemler artırıldı.

Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi, 2018 yılı Nisan ayı içerisinde Gazimağusa Belediyesi’nin ambarından 7 bin 20 TL değerindeki 70 adet kullanılmış aküyü çalan ve bu akülerin 23 adetini hurdacıya satan Gökhan Takımcılar’ı suçlu bularak, 18 ay hapse mahkum etmişti.

Takımcılar, 26 Temmuz 2018 tarihinde polis tarafından Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tespit edilmiş ancak polisi gördüğünde koşarak kaçmış ve kovalamacanın ardından tutuklanmıştı.

Takımcılar’ın daha önce benzer suçtan hapis cezası aldığı da öğrenildi.