Cezaevindeki TC’lilerin aileleri eyleme hazırlanıyor

Türkiye ile KKTC arasında yıllardır uygulanan mahkum iadesinin bu dönemde askıya alındığı öğrenildi.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma, Tanıma ve Tenfiz, Suçluların Geri Verilmesi ve Hükümlülerin Nakli Sözleşmesinin dörtlü koalisyon hükümeti tarafından neden uzatılmadığı açıklanmadı.

Merkezi Cezaevi’nde Türkiye ile yapılan anlaşmalara göre iade süresi dolan 50’den fazla mahkum var. 50 mahkumun iade edilmesiyle bir nebze olsun nefes alma imkanı doğacak cezaevi için bu uygulama gereksiz şekilde bekletiliyor.

Konuya hükümlü yakınları da tepki gösterirken bu konuda bazı kişilerin Türkiye Adalet Bakanlığı nezdinde girişimlere hazırlandığı, hatta yasaları uygulatmayan KKTC Hükümetini mahkemeye vereceği belirtildi.

Mağdur olan hükümlü TC vatandaşlarının ailelerinin de eyleme hazırlandığı kaydedildi.