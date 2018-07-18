banner107
Kıbrıs’ın ilk siyasi el kitabı ve sözlüğü yayımlandı
Kıbrıs’ın ilk siyasi el kitabı ve sözlüğü yayımlandı
10 0
YDÜ ile PGM işbirliği
YDÜ ile PGM işbirliği
54 0
Deniz Fahri, Ege Rallisi’nde üçüncü oldu
Deniz Fahri, Ege Rallisi’nde üçüncü oldu
33 0
Ardahan’da zirve Doğa Koyuncu’nun
Ardahan’da zirve Doğa Koyuncu’nun
54 0
Pulyacılar, Karaşahin'e emanet
Pulyacılar, Karaşahin'e emanet
492 0
Retro’da eğlence tam gaz
Retro’da eğlence tam gaz
52 0
Tarkan baba oldu
Tarkan baba oldu
91 0
Korolar Festivali gala konseri ile sona erdi
Korolar Festivali gala konseri ile sona erdi
45 0
banner82
banner147

Cezaevindeki TC’lilerin aileleri eyleme hazırlanıyor

banner27

Türkiye ile KKTC arasında yıllardır uygulanan mahkum iadesinin bu dönemde askıya alındığı öğrenildi.

Cezaevindeki TC’lilerin aileleri eyleme hazırlanıyor
banner137

 

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma, Tanıma ve Tenfiz, Suçluların Geri Verilmesi ve Hükümlülerin Nakli Sözleşmesinin dörtlü koalisyon hükümeti tarafından neden uzatılmadığı açıklanmadı.

Merkezi Cezaevi’nde Türkiye ile yapılan anlaşmalara göre iade süresi dolan 50’den fazla mahkum var. 50 mahkumun iade edilmesiyle bir nebze olsun nefes alma imkanı doğacak cezaevi için bu uygulama gereksiz şekilde bekletiliyor.

Konuya hükümlü yakınları da tepki gösterirken bu konuda bazı kişilerin Türkiye Adalet Bakanlığı nezdinde girişimlere hazırlandığı, hatta yasaları uygulatmayan KKTC Hükümetini mahkemeye vereceği belirtildi.

Mağdur olan hükümlü TC vatandaşlarının ailelerinin de eyleme hazırlandığı kaydedildi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.