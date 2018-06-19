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Cezaevinde yeşil reçete hap soruşturması

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Yeşil reçeteye tabi olan, bağımlılık durumlarında kullanılan Suboxane isimli hapları cezaevine sokup, tanesi 100 liraya sattıkları öne sürülen Münevver Özer Soyder ile Mahmut Saymaz gözaltına alınarak dün tutuklama talebiyle Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Cezaevinde yeşil reçete hap soruşturması
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(Kamalı Haber)

 

Polis, 17 Haziran 2018 tarihinde zanlı Soyder’in Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden yeşil reçete ile verilen Suboxane isimli hapı cezaevine sokacağı bilgisi aldıklarını ve aynı gün zanlının cezaevinde tespit edilerek gözaltına alındığını, üzerinde yapılan aramada ise birşey bulunamadığını söyledi. Polis, zanlının evinde de arama yapıldığını, yatak odasında 10 adet Suboxane ilaç ve 45 adet deva isimli hap bulunduğunu aktardı. Zanlının ifadesinde cezaevine sokacağı hapları ağzında sakladığını, cezaevinden çıkarken attığını söylediğini ve zanlının gösterimi ile söz konusu yere gittiklerini, yerde naylon içerisinde muhtemelen üzerinden araçlar geçtiği için toz haline gelen hapları bulduklarını açıkladı. Polis, zanlının söz konusu hapları Mahmut Saymaz’dan aldığını söylediğini, Saymaz’ın da Girne’de tespit edildiğini, evinde yapılan arama 1 adet hap bulunduğunu kaydetti. Soruşturmanın yeni başladığını, haplarını analize gönderildiğini, aranan bir şahıs daha olduğunu kaydeden polis, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkame zanlılar hakkında 3 gün tutukluluk emri kararı verirken, söz alan zanlı Soyder pişman olduğunu ifade etti.

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