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Cezaevinde uyuşturucu bulundu

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Lefkoşa Merkezi Cezaevi gardiyanları tarafından, koğuşların damında, çorap içerisinde yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 7.5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 3 adet uyuşturucu içerdiğine inanılan hap, 27 adet Eroin içeren hap, 3 adet cep telefonu, bazı cep telefonu aksesuarları tespit edildi

Cezaevinde uyuşturucu bulundu

Lefkoşa Merkezi Cezaevi koğuşlarının damında, çorap içerisinde sarılı uyuşturucu madde bulundu. Konuyla ilgili 6 kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, 30 Mart’ta Lefkoşa Merkezi Cezaevi gardiyanları tarafından, koğuşların damında, çorap içerisinde yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 7.5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 3 adet uyuşturucu içerdiğine inanılan hap, 27 adet Eroin içeren hap, 3 adet cep telefonu, bazı cep telefonu aksesuarları tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ileri soruşturma kapsamında, Merkezi Cezaevi’nde hükümlü tutuklu bulunan Ç.Ö.(E-30) isteği doğrultusunda, söz konusu maddelerin E.Ö. (E-31) tarafından bahse konu yere atıldığı tespit edildi. E.Ö. ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan M.A.D. (E-31), E.K. (E-30), Y.O. (E-32) ve M.Ö. (E-59) tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

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