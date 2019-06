Cezaevinde otorite kalmadı

Adam yaralama, kurşunlama gibi suçlar nedeniyle cezaevinde bulunan Oktay Şölen’in sosyal medyayı aktif bir şekilde kullandığı ortaya çıktı

Gasp-adam yaralama, kurşunlama gibi suçlarla cezaevinde bulunan Oktay Şölen’in, interneti ve sosyal medyayı aktif bir şekilde kullandığı ortaya çıktı.

Paylaşımları elden ele dolaşan Oktay Şölen’in geçtiğimiz günlerde cezaevinde yaşamını yitiren Mithat Can Çalık ile de bol bol fotoğraf çektirdiği görülüyor.

Azılı suçlarla cezaevinde bulunan birçok mahkumun istediği gibi davrandığı gerçeği ortaya çıktı.

Cezaevinde ciddi bir otorite boşluğu yaşanırken, peşi sıra göreve atanan ve sonrasında alınan müdürler de müşavir olmaktan başka işe yaramıyor.

Genişletilen kapasitesi ile 470 kişi civarı mahkum ve tutukluya ev sahibi olması gereken cezaevinde sayı 600’ü geçti.

Yeni cezaevi ile birlikte bu sorunların ortadan kalkacağı düşünülse de, alışılagelmiş yönetim anlayışı ile bina değişse de otoritesizliğin devam edeceği endişesi var.

Bu arada fotoğrafta duvardaki PKK terör örgütünü simgeleyen keleş ve peşmergeyi simgeleyen resmin olması, cezaevinde PKK sempatizanlarının olduğunu da gösterdi.

Öte yandan Merkezi Cezaevi’nde 25 Mayıs tarihinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren 27 yaşındaki Mithat Can Çalık’ın ölümünün yankıları devam ediyor.

Çalık’ı büyüten Meç Sağlam, yaşadıklarına hala inanmadığını oğlu gibi bakıp büyüttüğü Mithat Can Çalık’ın ölümünü başka bir arkadaşları aracılığı ile öğrendiklerini Merkezi Cezaevi yönetiminin kendilerini aramadığını iddia etti. Mithat Can Çalık’ın aylardır iade için beklediğini kaydeden Sağlam, haftanın 7 günü Çalık’la günde iki kez telefonda konuştuklarını hiçbir rahatsızlığı olmadığını savundu, cezaevinde yaşanan bu olayı ‘Skandal ‘ olarak nitelendirdi. Merkezi Cezaevi’nde güvenlik adına hiç bir şey olmadığını iddia eden Sağlam, Mithat Can Çalık’la cezaevinde görüntülü konuştuklarını sürekli kendisine fotoğraf attığını da savundu. Yenidüzen’e konuşan Meç Sağlam, bayramın bitmesinin ardından yeniden adaya geleceklerini ve Cezaevi ve İçişleri Bakanlığı hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.