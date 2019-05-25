Cezaevinde kuşkulu ölüm

Merkezi Cezaevi'nde hükümlü tutuklu olarak bulunan bir kişi koğuşunda ölü olarak bulundu.

Polisten verilen bilgiye göre bugün saat 12:30 sıralarında, Merkezi Cezaevinde hükümlü tutuklu olarak bulunan Mithat Can Çalık (E-27), kalmakta olduğu koğuş içerisinde rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 15:10'da yaşamını yitirmiştir. Mithat Can Çalık'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.