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Cezaevinde kuşkulu ölüm

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Cezaevinde kuşkulu ölüm
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Merkezi Cezaevi'nde hükümlü tutuklu olarak bulunan bir kişi koğuşunda ölü olarak bulundu.

Polisten verilen bilgiye göre bugün saat 12:30 sıralarında, Merkezi Cezaevinde hükümlü tutuklu olarak bulunan Mithat Can Çalık (E-27), kalmakta olduğu koğuş içerisinde rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 15:10'da yaşamını yitirmiştir. Mithat Can Çalık'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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