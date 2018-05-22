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Cezaevinde doğuran kadının bebeği alındı

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Merkezi Cezaevi’nde uyuşturucu suçundan tutuklu olarak bulunan bir kadın mahkumun doğum yaptığı ancak bebeğinin cezaevinden alındığı öğrenildi.

Cezaevinde doğuran kadının bebeği alındı
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Elde edinilen bilgililere göre söz konusu kadın mahkum cezaevinde doğum yaptıktan sonra cezaevi kurallarına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle

16 gün hücre hapsi cezası aldı.

Bunun üzerine Merkezi Cezaevi Müdürü Derviş Çebiç’in talimatıyla bebek, bakılması için annesiden alınarak cezaevinde görevli kadın bir gardiyanın annesine verildi.

Cezaevinde bulunan annenin söz konusu kararı alan Çebiç’e tepki gösterdiği ve çocuğunu geri almak için mücadele ettiği kaydedildi. Bu arada anneden ayır kalan bebeğin kısa bir süre önce bronşit olduğu belirtildi.

Hatırlanacağı üzere bir süre önce cezaevine uyuşturucu sokulduğu iddialarıyla polis müdürlüğü soruşturma başlatmış, müdür Çebiç ise görevden alınması için hükümete talepte bulunduğu ifade edilmişti.

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