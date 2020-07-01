Cezaevi yine karıştı

Merkezi Cezaevi’nde bir süreden beridir devam eden gerginlik bugün tavan yaptı. Cezaevi’nde görev yapan iki gardiyan bir mahkumun sözlü saldırısına ve tehditlerine maruz kaldı. Daha sonra bir koğuşta kalan siyahi mahkumlar ile Türk mahkumlar arasında büyük bir kavga çıktı, bu sırada bir mahkum lavaboyu kırarak parçalarıyla gardiyanların üstüne saldırdı.

Bu konuda sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Merkezi Cezaevi’nde görevli gardiyan Hak-Sen başkanı İzzet Türkmen şunları paylaştı:

“Cezaevinde bugün. Önce 1 mahkum 2 görevli arkadaşa sözlü saldırı ve tehdit de bulundu. Sonra 1 koğuş koyu tenliler ile açık tenlilerin meydan muharebesine tanık oldu. Sonra 1 mahkum lavaboyu kırıp gardiyanların üstüne bu parçalar ile saldırdı. Sonuç mu tabiki elde var sıfır. Biz yine korumasız sade bir üniforma ile yaralanma ölme veya bulaşıcı hastalık kapma tehlikesi ile bu devletin memur MAHKUMU olmaya devam ediyoruz. Teşekkürler bunları bize reva görenlere.”