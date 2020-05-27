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Ceyhan hala bulunamadı

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Alagadi’de denize kaybolan 27 yaşındaki Mehmet Ceyhan'ı arama çalışmaları 4’üncü gününde de sonuç vermedi

Ceyhan hala bulunamadı

 

Alagadi’de denize kaybolan 27 yaşındaki Mehmet Ceyhan'ı arama çalışmaları 4’üncü gününde de sonuç vermedi.

Ceyhan’ı arama çalışmaları dün denizden ve karadan yine devam etti ancak aramalarda Ceyhan’e ulaşılamadı.

Arife günü arkadaşlarıyla Alagadi-3 mevkiinde denize giren iki genç dalgalara kapılıp kaybolmuştu. 22 yaşındaki Gözde Nur Binbir’in cansız bedeni aynı gün bulunmuş, Mehmet Ceyhan'ı arama çalışmalarına olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verilmişti.

Bayramın birinci günü deniz aşırı dalgalı olduğundan Ceyhan’ı arama çalışmaları karadan sürdürülmüştü. Önceki gün de devam eden arama çalışmalarından henüz sonuç alınamamıştı.

 

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