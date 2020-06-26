Çeşitli ziynet eşyaları çalınan kişiler Lefkoşa Adli Şube'ye başvursun

Polisten yapılan duyuru ile Lefkoşa'da Mart-Haziran 2020 yılı tarihleri arasında çeşitli ziynet eşyaları çalınan ve bulunamayan kişilerin Lefkoşa Adli Şube'ye başvurmaları istendi

Polis'in yapmış olduğu duyuru şöyle:

"Halkımızın Dikkatine: 2020 yılı Mart - Haziran ayları içerisinde, Lefkoşa'da bazı ikametgahlardan çalınan ziynet eşyaları, cep telefonları, kol saatleri ve güneş gözlükleri bir zanlının tasarrufunda bulunarak emare olarak alınmıştır. Çalınan bazı eşyaların sahiplerine ulaşılırken, bazı emarelerin sahiplerini tespit etmek mümkün olmamıştır. Belirtilen tarih aralığında eşyası çalınan şahısların, mesai saatleri içerisinde Lefkoşa Adli Şubeye giderek bulunan eşyaların kendilerine ait olup olmadıklarını teyit ederek polise yardımcı olmaları önemle rica olunur.