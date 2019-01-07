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Cesete otopsi yapıldı

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Cesete otopsi yapıldı
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Polisten verilen bilgiye göre, dün Ercan - Gaziköy anayolu üzerinde, yoldan yaklaşık 20-30 metre içeride, battaniye ve poşete sarılı olarak bulunan ceset üzerinde yapılan otopsi sonucu, cesedin kadın bir şahsa ait olduğu tespit edildi. Cesedin ölüm zamanı ve ölüm şekli ise yapılacak ileri tetkikler sonucu belirlenecektir. Şahsın, kimlik tespit çalışmaları devam etmekte.    

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