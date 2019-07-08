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Ceset Owayele'mi ait?

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Ceset Owayele'mi ait?
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Lefkoşa Okullar Yolu'nda bir boş arazideki park edilmiş vaziyetteki aracın bağajında bulunan cesedin kimliği belli olmazken.

Cesedin 1 Temmuz tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen Nijerya uyruklu 33 yaşındaki Obasanjo Adeola OWOYALE olabileceği bildirildi.

Bu arada Polis basın subayı açıklamasında Şht Hüseyin Ruso Ortaokulu yanındaki toprak alanda, bir aracın bagajında ölü olarak bulunan cesedin kimliği henüz tespit edilemediğini belirterek, cesedin kimliği ve ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacğını açıkladı.

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