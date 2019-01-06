Cengiz Topel Atış Alanı’nda atış yapılacak

Cengiz Topel Atış Alanı’nda haftaya Çarşamba ve Perşembe günleri 07:30-19:00 saatleri arasında 12.7 mm’lik uçaksavar makineli tüfek atışı icra edilecek.

Konuyla ilgili Lefke Kaymakamı Sadi Güneş tarafından yapılan açıklamaya göre, atış süresince can güvenliği açısından bölgeye girilmemesi gerekiyor.

Bölgenin atıştan sonra Askeri Birlik tarafından temizleneceği kaydedilen açıklamada, buna rağmen patlamamış mermilerin bulunması ve görülmesi durumunda imha edilebilmeleri için en yakın Polis karakoluna bildirimde bulunulması gerektiği belirtildi.