Çembere dikkatsiz girince motorluyu eziyordu

Lefkoşa’nın Kaymaklı bölgesinde öğle saatlerinde Yarim Çemberine dikkatsiz giriş yapan sürücü kazaya neden oldu.
Polisten verilen bilgiye göre kaza, bugün saat 14:00 sıralarında Lefkoşa'da Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde, 46 yaşındaki Muharrem Esen, yönetimindeki ZKR 507 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada yarim çemberine geldiği zaman çemberde dönüş yapan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce çembere giriş yapması sonucu yaşandı.
Dikkatsizce çembere giriş yapan sürücü o esnada çemberde sağ taraftan gelmekte olan 21 yaşındaki Mehmet Tekin yönetimindeki MS 618 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet Tekin kaldırıldığı LDH'de tedavisi sürüyor