banner107
Çembere dikkatsiz girince motorluyu eziyordu
Çembere dikkatsiz girince motorluyu eziyordu
64 0
Girne'de takas gerçekleşti
Girne'de takas gerçekleşti
381 0
Tek yön gelen sürücü kazaya neden oldu
Tek yön gelen sürücü kazaya neden oldu
225 0
Pulya Festivali'nde Kıbrıs gecesi düzenlendi
Pulya Festivali'nde Kıbrıs gecesi düzenlendi
36 0
Bayram huzur içinde geçiyor
Bayram huzur içinde geçiyor
48 0
Ares'in kursiyerleri yarıştı
Ares'in kursiyerleri yarıştı
51 0
Meril geceleri çok hareketli
Meril geceleri çok hareketli
32 0
Girne’ye modern rezidans
Girne’ye modern rezidans
43 0
banner82
banner147

Çembere dikkatsiz girince motorluyu eziyordu

banner27

Çembere dikkatsiz girince motorluyu eziyordu
banner137

Lefkoşa’nın Kaymaklı bölgesinde öğle saatlerinde Yarim Çemberine dikkatsiz giriş yapan sürücü kazaya neden oldu.

Polisten verilen bilgiye göre kaza, bugün saat 14:00 sıralarında Lefkoşa'da Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde, 46 yaşındaki Muharrem Esen, yönetimindeki ZKR 507 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada yarim çemberine geldiği zaman çemberde dönüş yapan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce çembere giriş yapması sonucu yaşandı.

Dikkatsizce çembere giriş yapan sürücü o esnada çemberde sağ taraftan gelmekte olan 21 yaşındaki Mehmet Tekin  yönetimindeki MS 618 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet Tekin kaldırıldığı LDH'de tedavisi sürüyor

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.