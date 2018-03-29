Cemal Erdoğan ucuz atlattı

Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, trafik kazası atlattı. Bugün öğleden sonra Girne - Esentepe anayolu üzerinde bir beton kamyonunun virajda sıkıştırması sonucunda makam aracına çarpmasıyla yaşanan kazada Erdoğan'ın önemli birşeyinin olmadığı bildirildi.

Yaşadığı kazayı sosyal medya hesabından paylaşan Erdoğan şunları yazdı: "Arkadaşlar bir sıkıntı yok ufak bir kaza atlattık tetbir amaçlı biraz istirahat etmem lazım.Bir beton kamyonu virajda sıkıştırdı. ALLAH'IN SEVDIGI KULUYUM ESENTEPEYE DAHA ÇOK HİZMET ETMEMIZ LAZIM."