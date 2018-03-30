Cemal Erdoğan kaza geçirdi

Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, geçirdiği trafik kazasını ucuz atlattı

Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, trafik kazası atlattı. Dün öğleden sonra Girne - Esentepe anayolu üzerinde bir beton kamyonunun virajda sıkıştırması sonucunda makam aracına çarpmasıyla yaşanan kazada Erdoğan'ın önemli bir şeyinin olmadığı bildirildi.

Yaşadığı kazayı sosyal medya hesabından paylaşan Erdoğan şunları yazdı: "Arkadaşlar bir sıkıntı yok ufak bir kaza atlattık tedbir amaçlı biraz istirahat etmem lazım. Bir beton kamyonu virajda sıkıştırdı. Allah'ın sevdiği kuluyum Esentepe’ye daha çok hizmet etmemiz lazım."