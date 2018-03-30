banner107
Sahaya silahla inen PAOK başkanına rekor ceza
Sahaya silahla inen PAOK başkanına rekor ceza
13 0
Kutlu Adalı Basın Ödülleri sahiplerini buldu
Kutlu Adalı Basın Ödülleri sahiplerini buldu
16 0
Ergazi Kavşağı'nda korkutan kaza
Ergazi Kavşağı'nda korkutan kaza
211 0
Londra dünyanın en büyük finans merkezi
Londra dünyanın en büyük finans merkezi
41 0
Terlik yutan piton ameliyat edildi
Terlik yutan piton ameliyat edildi
26 0
Cesaretleriyle Dünyayı Değiştiren Kız Çocukları
Cesaretleriyle Dünyayı Değiştiren Kız Çocukları
42 0
23 0
19 0
banner82
banner147

Cemal Erdoğan kaza geçirdi

banner27

Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, geçirdiği trafik kazasını ucuz atlattı

Cemal Erdoğan kaza geçirdi
banner137

Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, trafik kazası atlattı. Dün öğleden sonra Girne - Esentepe anayolu üzerinde bir beton kamyonunun virajda sıkıştırması sonucunda makam aracına çarpmasıyla yaşanan kazada Erdoğan'ın önemli bir şeyinin olmadığı bildirildi.

Yaşadığı kazayı sosyal medya hesabından paylaşan Erdoğan şunları yazdı: "Arkadaşlar bir sıkıntı yok ufak bir kaza atlattık tedbir amaçlı biraz istirahat etmem lazım. Bir beton kamyonu virajda sıkıştırdı. Allah'ın sevdiği kuluyum Esentepe’ye daha çok hizmet etmemiz lazım."

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.