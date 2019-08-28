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Çek hırsızlığında ikinci zanlı da yakalandı

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Convergence Import and Export Ltd. isimli işyerinde çalışmakta olan Arun Acumsal ile Arzu Beyaz’ın söz konusu şirkete ait 7 adet çek yaprağını çalıp sahteleyerek yaklaşık 470 bin TL parayı aldıkları iddia ediliyor

Çek hırsızlığında ikinci zanlı da yakalandı
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Evrim KAMALI

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Convergence Import and Export Ltd. işyerinde çalışmakta olan zanlı Arun Acumsal ile zanlı Arzu Beyaz’ın söz konusu şirkete ait 7 adet çek yaprağını çalıp sahteledikleri iddiası ile başlatılan soruşturmada zanlılar tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı. Polis 2019 yılı Ocak ve Ağustos ayları içerisinde Lefkoşa ‘da sakin Arun Acumsal ve Arzu Beyaz’ın müstahdemi olduğu Lefkoşa‘da sakin Tekin Birinci’nin direktörü ve sahibi olduğu Convergence Import and Export LTD adına ıstar edilmiş Asbank kaşideli 4 adet boş çek yaprağı ve Garanti bankası kaşideli 3 adet boş çek yaprağını sirkat ettiklerini anlattı. Zanlıların 4 adet çek yaprağını Arun Acumsal adına yazıp sahteleyip tedavüle sürerek toplam 364 bin TL değerindeki çek yapraklarını Arzu Beyaz adına düzenleyip sahteledikten sonra tedavüle sürüp sahtekârlıkla temin ettiklerini söyledi. Polis, 4 çek yaprağının daha belirlendiğini ve 105 bin TL’nin daha arandığını belirtti. Polis, ayrıca çeklerin bir finans şirketinde bozulduğunu anlattı.  Polis mesele ile ilgili yürütülen soruşturmanın ciddi olduğunu belirterek, Acumsal’ın 6 gün, Beyaz’ın 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, soruşturma maksatlı zanlılar aleyhine talep edilen süreleri onayladı.

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