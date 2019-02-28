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Cebinde iki gram uyuşturucuyla yakalandı

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Lefkoşa’da önceki gün Fuar Alanı önünde şüpheli görülen Kadir Kılınç’ın üst aramasında iki gram ağırlığında uyuşturucu bulundu

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Cebinde iki gram uyuşturucuyla yakalandı
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Evrim KAMALI

Lefkoşa’da Fuar Alanı önünde şüpheli görülen Kadir Kılınç’ın üst aramasında iki gram ağırlığında sentetic cannabionid türü uyuşturucu madde bulundu.

Mahkemeye meseleyle ilgili olarak olguları aktaran polis memuru Mehmet Sevinç, 26 Şubat’ta saat 15.20’de Narkotik ekibi tarafından Fuar Alanı önünde şüpheli görülen Kadir Kılınç’ın üst aramasında sağ ön cebinde iki gram ağırlığında sentetic cannabionid türü uyuşturucu madde bulunduğunu anlattı. Sevinç, zanlının gönüllü ifade vererek, konu maddeyi ayni gün aranan bir şahıstan 200 TL karşılığında satın aldığını itiraf ettiğini belirtti. Sevinç, aranan bir şahıs ve soruşturulacak şahıslar olduğunu söyleyerek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının iki gün tutuklu kalmasına

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