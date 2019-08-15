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Çatıda yaşayanlar kaçak çıktı

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Girne’de bir apartmanının çatısında yaşam süren 7 Bangladeşli’den 5’inin ülkede kaçak kaldıkları tespit edildi

Çatıda yaşayanlar kaçak çıktı
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Evrim KAMALI

Girne’de Burcan Apartmanı'nın çatısında yaşam süren 7 kişiden 5 tanesinin

ülkede kaçak kaldıkları tespit edildi. Tümü Bangladeşli olan 5 zanlı Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, Girne’de Burcan Apartmanı'nın çatısında yaşayanlar olduğuna dair aldıkları ihbar üzerine olay yerine gidip, kontrol yaptıklarını söyledi. Polis, söz konusu yerde yapılan kontrolde apartmanın damında 7 kişi tespit ettiklerini belirtti.  Yapılan kimlik kontrolünde 7 kişiden Khokan Miah, Ali Akram, Sevhket Abu, Ronni Mham ve Ali Khan’ın ülkede ikamet izinsiz kaldıklarının belirlendiğini ifade etti. Zanlıların gözaltına alınıp, haklarında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme zanlılar hakkında 3 gün tutukluluk emri verdi.

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