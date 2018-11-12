Çatalköy'de yürekler ağza geldi

Çatalköy'de akşam saatlerinde beton yüklü mikserin yokuş yukarı çıkmaya çalıştığı sırada geri akması sonucu devrilmesiyle yaşanan kaza ucuz atlatıldı.
Polisten verilen bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında, Çatalköy'de Şahinler Sokak üzerinde 25 yaşındaki Abdülmecit Akıncı, yönetimindeki LT 522 plakalı beton yüklü mikser araç ile kuzey istikametinden güney istikametine doğru yokuş yukarı seyrettiği sırada aracın geri akması neticesinde sol yan kısmı üzerine devrildi. Kaza sonucu yaralanan olmazken, beton mikser aracında hasar oluştu.
Bölgeden geçen bazı sürücüler geri geri gitmeye başlayan beton mikserinin arkasında başka araçların olmamasını büyük şans olarak değerlendirdiler.