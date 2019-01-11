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Çatalköy'de korkutan kaza

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Çatalköy'de dün meydana gelen trafik kazasında salon araç ile van araç çarpıştı. Kaza sonucunda van araç yan yattı, bir kişi yaralandı

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Çatalköy'de korkutan kaza
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Girne –Değirmenlik anayolunda dün öğleden sonra van araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucunda yaşanan kazada bir kişi hafif yaralandı.

Kaza saat 15:15 raddelerinde Girne-Değirmenlik anayolunun 5-6 kilometreleri arasında meydana geldi.

Yolun kuzey kısmında bulunan asfalt banket içerisinde doğuya doğru seyreden 23 yaşındaki Enver Kavaz, yönetimindeki PN 165 plakalı van araç ile dikkatsizce Girne Değirmenlik anayoluna giriş yapınca, o esnada anayol üzerinde Değirmenlik istikametine doğru seyreden 72 yaşındaki Barry Patrick Sullıvan yönetimindeki PM 006 plakalı Mercedes marka salon araçla çarpıştı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan PN 165 plakalı araç, sol yan kısmı üzerine devrildi.

Kaza sonucu yaralanan PN 165 plakalı araç sürücüsü Enver Kavaz kaldırıldığı Girne Akçiçek Devlet Hastanesi acil servisinde yapılan ilk yardım tedavisine müteakip aynı serviste müşahede altına alındı.

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