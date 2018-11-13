Çatalköy'de işçi evine düşen yıldırım yangına neden oldu

Çatalköy'de öğle saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu meydana gelen yangında bir işçi lojmanı kül oldu.

Bugün saat 12:45 sıralarında, Çatalköy’de Kıbrıs Evleri Bölgesinde bulunan çinkodan mamul işçi evine yıldırım düşmesi sonucu bir yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu işçi evi içerisinde bulunan eski kullanılmayan eşyalar ile tahta kalaslar yanarak zarar gördü. Yıldırım düştüğü sırada işçi evinde birinin bulunmaması büyük bir faciayı önledi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmekte.