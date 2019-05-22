Casinodaki kupon hırsızına 7 ay hapis

Girne’de bir casinoda arkadaşının bozdurup kendisine vermesi için aldığı 2 bin 744 TL tutarındaki kazanmış bahis kuponunu geri vermeyerek çalan Volkan Çelik, 7 ay hapse mahkûm edildi

Evrim KAMALI

Girne’de faaliyet gösteren bir casinoda arkadaşı M.A.’nın bozdurup kendisine vermesi için aldığı 2 bin 744 TL tutarındaki kazanmış bahis kuponunu geri vermeyerek çalan Volkan Çelik, 7 ay hapse mahkûm edildi.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde emanetçi tarafından sirkat suçundan yargılanan Volkan Çelik, hakkındaki davada karar açıklandı. Başkan Nuvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Katip Kır ve Yargıç Hazal Hacımulla’dan oluşan heyet, sanığı oybirliği ile 7 ay hapse mahkum ettiğini açıkladı.

Kararda, sanığın 9 Şubat 2019 tarihinde Girne’de faaliyet gösteren bir casinoda arkadaşı M.A.’nın bozdurup kendisine vermesi için aldığı 2 bin 744 TL tutarındaki kazanmış bahis kuponunu geri vermeyerek çaldığı belirtildi.

Ağır ceza heyeti, sanığın şikâyet üzerine 20 Şubat tarihinde Girne’de başka bir casinoda tespit edilerek gözaltına alındığını kaydetti.

Sanık ile ilgili yapılan soruşturmada ülkeye girişinin olmadığının görüldüğünü kaydeden heyet, üzerinden ise kardeşi Serkan Çelik’e ait TC kimlik kartının çıktığını ifade etti. Sanıktan izahat istendiğini, Türkiye’de aranan şahıs olduğu için kardeşinin kimliği ile 23 Kasım 2018 tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yaptığını itiraf ettiğini söyleyen heyet, gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğine vurgu yaptı. Sanığın davalarını kabul ettiğini, adaletin erken tecellisine katkı koyduğunu belirten heyet, sanığı oy birliği ile 7 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı