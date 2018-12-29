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Çarpıştıktan sonra alev aldı

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Lefkoşa’da Ledra Palace ışıklarında iki aracın yüz yüze çarpışması sonrasında bir aracın motor bölümünde yaşanan yangın, bölgede hareketli dakikalar yaşanmasına neden oldu

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Çarpıştıktan sonra alev aldı
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Murat ASLAN

Lefkoşa’nın Ledra Palace ışıkları yakınında dün öğle saatlerinde iki arabanın çarpışması sonucunda bir aracın alev alması bölgede korkulu dakikaların yaşanmasına neden oldu.

Kaza, saat 13.45 sıralarında meydana geldi.

Lefkoşa'da, 21 yaşındaki Ahmet Nedim Zengin, yönetimindeki 55 ANZ 88 plaka araç ile Server Somuncuoğlu Sokak boyunca seyredip Memduh Asaf Sokağı kavşağına geldiği zaman dikkatsizce, kavşakta durmadan Mehduh Asaf Sokağına giriş yapması sonucu o esnada sokak üzerinde batı istikametine doğru seyreden 66 yaşındaki Cezar Ekinci yönetimindeki HD 216 plakalı araçla çarpıştı.

Kaza sonrası alev alan 55 ANZ 88 plaka aracın motor bölümünde yangın meydana gelirken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kaza sonrası hafif şekilde yaralanan 55 ANZ 88 plaka araç sürücüsü Ahmet Nedim Zengin kaldırıldığı hastanede yapılan tedavisini müteakip taburcu oldu.

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