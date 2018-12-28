Çarpıştıktan sonra alev aldı

Lefkoşa’da Ledra Palace ışıkları olarak bilinen bölgede öğle saatlerinde iki aracın yüz yüze çarpışması sonrasında bir aracın motor bölümünde yaşanan yangın bölgede hareketli dakikalar yaşanmasına neden oldu

Lefkoşa’nın Ledra Palace ışıkları yakınında bugün öğle saatlerinde iki arabanın çarpışması sonucunda bir aracın alev alması bölgede korkulu dakikaların yaşanmasına neden oldu. Polisten verilen bilgiye göre kaza, saat 13.45 sıralarında, Lefkoşa'da, 21 yaşındaki Ahmet Nedim Zengin, yönetimindeki 55 ANZ 88 plaka araç ile Server Somuncuoğlu Sokak boyunca seyredip Memduh Asaf Sokağı kavşağına geldiği zaman dikkatsizce, kavşakta durmadan Mehduh Asaf Sokağına giriş yapması sonucu o esnada sokak üzerinde batı istikametine doğru seyreden 66 yaşındaki Cezar Ekinci yönetimindeki HD 216 plakalı aracın önünü tıkaması sunucu çarpışmalarıyla yaşandı. Kaza sonrası alev alan 55 ANZ 88 plaka aracın motor bölümünde yangın meydana gelirken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kaza sonrası hafif şekilde yaralanan 55 ANZ 88 plaka araç sürücüsü Ahmet Nedim Zengin kaldırıldığı LDH''de yapılan tedavisini müteakip taburcu oldu. Kazanın hemen ardından olay yerine gelen Lefkoşa Polis Müdürlüğü Trafik Tahkikat Amiri Mehmet Özatılgan olay yerinde incelemelerde bulundu.