Caretta Caretta’nın gözlerini oydular

Gemikonağı’nda gözleri oyulmuş ve vahşice katledilmiş 40-50 yaşlarında olduğu tahmin edilen Caretta Caretta bulundu

Lefke’ye bağlı Gemikonağı’nda bulunan Cengiz Topel büstünün yanında gözleri oyulmuş ve vahşice katledilmiş 40-50 yaşlarında olduğu tahmin edilen Caretta Caretta bulundu.

Akdeniz’in simgesi olan Caretta Caretta’nın bu halini gören duyarlı vatandaşlar, bu dehşet verici olaya tepki gösterdi.

Caretta Caretta’nın gözlerine balık kancasına takıldığı tespit edildiği öğrenildi.

Deniz kaplumbağası olan Caretta Caretta’ların Akdeniz’deki ikinci (Yunanistan’ın Zakintos adasının ardından) ve Türkiye’nin en büyük yumurtlama alanıdır. İnsanoğlunun yerleşme ve çoğalma kapasitesi yüzünden ve ışık kirliliği nedeniyle bugün sayıları giderek azalmakta.(MHA)